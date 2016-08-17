Spalletti: "Borja? Grandissimo giocatore, chiunque lo vorrebbe prendere ma a centrocampo ormai siamo a posto cosi"

Spalletti annuncia: "Con l'arrivo di Bruno Peres sposteremo Florenzi a centrocampo, non abbiamo più bisogno di nessuno

Luciano Spalletti ha parlato a Mediaset Premium prima del preliminare di Champions League anche di Borja Valero e della voce che lo vede in orbita giallorosso. Queste le sue parole: "Borja Valero è un grandissimo giocatore, tutte le squadre lo vorrebbero tenere nella propria rosa ma dopo l'acquisto di Bruno Peres siamo a posto così dato che Florenzi sarà spostato a centrocampo, quindi non abbiamo bisogno di nessuno in quel ruolo"