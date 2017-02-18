Spalletti: "Baggio alla Fiorentina mi ha fatto sognare. Ho sempre tifato la squadra viola..."

Uno di quelli che ci ha insegnato a giocare a calcio, ci ha fatto vedere come si fa. Baggio è stato un grande. Quando ero a Firenze..." cosi Spalletti su Baggio

Durante al conferenza stampa di vigilia della sua partita Luciano Spalletti ha parlato anche di Roberto Baggio in occasione del suo compleanno: "Faccio i miei piu sentiti auguri a Baggio, un calciatore straordinario, uno di quelli che ci ha fatto vedere come si gioca. L'ho ammirato quando giocava alla Fiorentina, ho sempre seguito e tifato la squadra viola e vederlo giocare è sempre stato una fortuna, mi ha fatto sognare" conclude Spalletti.