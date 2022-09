Spalletti avverte: “In campionato qualche squadra può inserirsi come ha fatto la Fiorentina l’anno scorso”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha citato anche la Fiorentina tra le squadre che si giocano il campionato. Le sue parole:

“Questo equilibrio in testa durerà? Sì, sono tutte squadre attrezzate. C’è qualcuna più dietro, ma le squadre che hanno qualche punto in meno erano date favorite da tutti e si riprenderanno, sono quelle 7 squadre che abbiamo più volte citato. Possono tutte fare un campionato d’alta classifica e c’è sempre qualcuna che poi si inserisce e disturba gli equilibri, come la Fiorentina l’anno scorso. E’ troppo presto per fare valutazioni”. Lo riporta TMW

