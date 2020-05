Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole:

Domanda di David Pizarro: un giorno ti piacerebbe allenare la Fiorentina?

“Lui è il primo che si prende la centrifuga, un paio di cose di lui le ho da raccontare… nella mia carriera mi ha dato una mano fondamentale. È sempre online, è il giocatore che tiene continuamente la squadra connessa. Quando l’go conosciuto la prima volta portato da Gino Pozzo l’ho visto sul lettino dei massaggi e col metro ho pensato ‘Che giocatore m’ha portato?’. Poi l’ho visto in campo e sembrava avesse sempre giocato in quella squadra. Anche alla Roma ha fatto partite di un livello incredibile, forse anche troppo generoso. È un po’ simile a Brozovic, è uno che vuole toccare tutti i palloni che toccano i compagni e questo a volte non è possibile. Pizarro è un elemento eccezionale per lo spogliatoio: ricordo che era uno soggetto a prendere qualche chilo e ormai si era creato un gioco per cui quando arrivava il momento del peso si levava la catenina, si faceva la barba o si tagliava le unghie. Quando saliva sulla bilancia, e si vedeva che era nel peso, i compagni facevano la ovazione e lui cantava. Poi prendeva un vassoio di dolcetti e li offriva a tutti, poi veniva dietro a me e li mangiava perché tanto era nel peso”.

Ma quindi allenerebbe la Fiorentina con un buon progetto?

“Non conta il bel progetto o la possibilità di spendere 200 milioni in un mercato. Io ritorno ad allenare perché mi piace questo lavoro, non vedo l’ora di farlo il prima possibile. Gli allenatori con quello che hanno fatto devono essere pronti ad allenare anche sei mesi, non è che ci deve essere per forza un progetto. Bisogna allenare quello che si ha a disposizione. Io penso che la Fiorentina sia in buonissime mani, Iachini ha fatto vedere di avere le carte in regola per fare anche campionati di alta classifica. Io lo dico da simpatizzante della Fiorentina e da simpatizzante di Iachini. Da simpatizzante viola, dico che i vertici della Fiorentina hanno capito che per fare questo matrimonio ci sarebbe un problema (lo stipendio elevato, ndr) e meno male si sono accorti solo di quello…”, ha detto ridendo.

Tuttomercatoweb.com