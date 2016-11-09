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"Sousa trasmette tristezza, non è un condottiero. Gruppo senza personalità"

Enzo Bucchioni è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Blu per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole: “Comincio a temere che la Fiorentina sia incompiuta, che non riesca a fare il salto di qualit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2016 14:49
"Sousa trasmette tristezza, non è un condottiero. Gruppo senza personalità" -
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Enzo Bucchioni è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Blu per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole: “Comincio a temere che la Fiorentina sia incompiuta, che non riesca a fare il salto di qualità. Dopo dodici partite ci dovrebbe essere più stabilità, ho l’idea che dentro questo gruppo ci sia qualcosa di irrisolto. Forse va rivista anche l’idea di calcio. Sousa? All’esterno ti dà una sensazione di tristezza, di scarse motivazioni. Non ti dà l’idea di essere un condottiero. I fischi? Sono normali, anche squadre che poi sono in testa al campionato prendono fischi. Se i fischi condizionano il gruppo vuol dire che non c’è personalità”.

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