Sousa: "Soddisfatto della prestazione. Bernardeschi può fare di più. Secondo tempo positivo"

Ecco perché ho tolto Bernardeschi. Contro il Milan voglio questa mentalità e questa voglia. Speriamo di recuperare qualcuno

Dopo la vittoria contro il Borussia in Europa League a Sky ha parlato Paulo Sousa, queste le sue parole dopo la partita:

"Sono soddisfatto della prestazione del gruppo, i ragazzi ci tenevano a fare bene. Nel secondo tempo siamo stati più bravi, siamo cresciuti e abbiamo avuto più controllo. Bernardeschi ha fatto un bellissimo gol che ci ha permesso di avere un piccolo vantaggio. Federico può arrivare in alto, basta che sia continuo nel rendimento. Il cambio è stata una scelta tattica, perché ha perso intensità e più volte la palla. Dopo il gol abbiamo avuto un atteggiamento diverso, prima avevamo una linea difensiva troppo bassa. Il Milan? Cercheremo di recuperare i nostri giocatori per essere al massimo domenica. Voglio questo spirito" conclude Paulo Sousa.