Sousa: “Orgoglioso della voglia di vincere. Vi spiego perché ho messo Tomovic centrale in difesa”

Queste le parole di Paulo Sousa ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli:

“Sono soddisfatto della squadra perché conosco i miei giocatori, questo spirito va bene perché abbiamo cercato la vittoria contro una grande squadra, purtroppo non siamo riusciti a vincere ma sono orgoglioso della mentalità della squadra.

La squadra è influenzata da cio che succede all’esterno. Salcedo sta imparando a giocare al centro mentre Tomovic sa già come muoversi per quel ruolo. Abbiamo bisogno di un difensore che sappia impostare e per questo Tomovic è migliore di Salcedo al centro della difesa. Bernardeschi? Ha grande talento e si mette al servizio della squadra” conclude Paulo Sousa a Sky visibilmente sofferente per un mal di denti.