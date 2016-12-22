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Sousa: “Orgoglioso della voglia di vincere. Vi spiego perché ho messo Tomovic centrale in difesa”

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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Sousa: “Orgoglioso della voglia di vincere. Vi spiego perché ho messo Tomovic centrale in difesa”

Redazione

23 Dicembre · 00:20

Aggiornamento: 23 Dicembre 2016 · 00:20

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Queste le parole di Paulo Sousa ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli:

“Sono soddisfatto della squadra perché conosco i miei giocatori, questo spirito va bene perché abbiamo cercato la vittoria contro una grande squadra, purtroppo non siamo riusciti a vincere ma sono orgoglioso della mentalità della squadra.
La squadra è influenzata da cio che succede all’esterno. Salcedo sta imparando a giocare al centro mentre Tomovic sa già come muoversi per quel ruolo. Abbiamo bisogno di un difensore che sappia impostare e per questo Tomovic è migliore di Salcedo al centro della difesa. Bernardeschi? Ha grande talento e si mette al servizio della squadra” conclude Paulo Sousa a Sky visibilmente sofferente per un mal di denti.

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