Sousa: “Mi rivedo in Chiesa, da il massimo. I genitori dei ragazzi devono…”

Presso l’Otel in questi minuti alla festa del settore giovanile della Fiorentina è intervenuto il tecnico viola Paulo Sousa, ecco le sue dichiarazioni:

“Noi siamo bravi ad imparare strada facendo. Vorrei lanciare un messaggio a tutti i genitori: sono loro alla base dell’educazione dei ragazzi, e sta a loro trasmettere i giusti valori al figlio. Per i ragazzi il sostegno della famiglia è fondamentale, gli allenatori e addetti ai lavori arrivano dopo. Mi rivedo in Chiesa: vuole sempre dare tutto se stesso”.