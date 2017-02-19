Sousa e il menù personalizzato calciatore per calciatore prima di ogni partita

Ogni giocatore ha la sua busta personale panino per panino. Tutti diversi fra loro, così il nutrizionista dello staff di Sousa prepara le partite...

Un menu personalizzato, giocatore per giocatore. Un bravo allenatore cura ogni cosa, e l’attenzione di Paulo Sousa per l’alimentazione sua e dei suoi ragazzi è molto, molto alta. A Firenze c’è chi ha potuto notare da vicino la passione dell’allenatore portoghese per gli alimenti bio e per i negozi specializzati. E per star bene in campo, si sa, sono necessarie regole precise e un conteggio di calorie fatto con precisione. Con il suo staff (che ha al suo interno anche un nutrizionista), allora, il portoghese è solito preparare un sacchetto per ogni componente della rosa. Eccone una prova in una foto scattata al bus aperto della Fiorentina: panino al prosciutto per Tello, tacchino per Cristoforo e Vecino, salmone per Bernardeschi…

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