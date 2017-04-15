Sousa: "La società si deve far sentire per l'arbitraggio. Abbiamo concesso troppo all'Empoli"

Dopo la partita ha parlato Paulo Sousa, queste le sue parole dopo la sconfitta in casa contro l'Empoli:A Mediaset: "Dell'arbitro deve parlare la società. Credo che noi possiamo fare degli sbagli, ma n...

Dopo la partita ha parlato Paulo Sousa, queste le sue parole dopo la sconfitta in casa contro l'Empoli:

A Mediaset: "Dell'arbitro deve parlare la società. Credo che noi possiamo fare degli sbagli, ma non dobbiamo mai girare le spalle quando le cose non vanno bene come ha fatto la squadra arbitrale. Dal primo tempo ci siamo presi i nostri rischi. Siamo una squadra che va in difficoltà nella gestione del possesso palla. Abbiamo accelerato sempre dall’ inizio, ma abbiamo perso troppe volte il pallone quando dovevamo finalizzare​. Abbiamo messo in campo i giocatori che hanno questa capacità. Le decisioni comportano dei rischi, abbiamo avuto meno controllo degli spazi e concesso troppe occasioni agli azzurri".