Sousa e la Fiorentina separati in casa fino a giugno: poi rivoluzione

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola evidenzia come ormai Paulo Sousa e la Fiorentina conducano una vita da separati in casa. Il tecnico comunque non verrà esonerato: si arriverà fino al t...

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola evidenzia come ormai Paulo Sousa e la Fiorentina conducano una vita da separati in casa. Il tecnico comunque non verrà esonerato: si arriverà fino al termine della stagione, si spera nel migliore modo possibile, per poi partire con la rivoluzione. Le basi saranno i vari Sportiello, Astori, Chiesa, Saponara e Bernardeschi, blocco italiano che verrà confermato, oltre ad alcuni stranieri, tra i quali in primis Vecino. Per il successore di Sousa si fanno diversi nomi: in pole Di Francesco, poi Oddo, Maran, Donadoni ed il sogno Sarri.