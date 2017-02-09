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Sousa e la Fiorentina separati in casa fino a giugno: poi rivoluzione

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola evidenzia come ormai Paulo Sousa e la Fiorentina conducano una vita da separati in casa. Il tecnico comunque non verrà esonerato: si arriverà fino al t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2017 12:26
Sousa e la Fiorentina separati in casa fino a giugno: poi rivoluzione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola evidenzia come ormai Paulo Sousa e la Fiorentina conducano una vita da separati in casa. Il tecnico comunque non verrà esonerato: si arriverà fino al termine della stagione, si spera nel migliore modo possibile, per poi partire con la rivoluzione. Le basi saranno i vari Sportiello, Astori, Chiesa, Saponara e Bernardeschi, blocco italiano che verrà confermato, oltre ad alcuni stranieri, tra i quali in primis Vecino. Per il successore di Sousa si fanno diversi nomi: in pole Di Francesco, poi Oddo, Maran, Donadoni ed il sogno Sarri.

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