Sousa: "Kalinic resta alla Fiorentina, Rossi ha l'accordo con il Celta Vigo. Borja gioca domani, Gonzalo..."

Corvino è stato chiaro con me. I tifosi viola sono l'anima della Fiorentina

In sala stampa ha parlato Paulo Sousa, queste le sue parole alla vigilia della gara contro il Chievo:

"Mercato? Io parlo sempre con Corvino. Baez va allo Spezia, Rossi ha l'accordo con il Celta Vigo. Tutti gli altri restano alla Fiorentina, Corvino su questo è stato chiaro. Nikola ha dimostrato di essere in grado di gestire certe voci di mercato, ha dei valori umani straordinari, state certi che domani sarà al top"

"Rossi? Sono molto orgoglioso di aver aiutato un campione come Rossi, sono stati due anni difficili. Io devo pensare però al bene della squadra e mi sono preso la responsabilità di questa decisione".

"Jovetic? Non parlo di calciatori che non ho a disposizione"

"Gonzalo? Non ha superato del tutto l'infortunio e quindi non sarà disponibile per la partita di domani"

"Borja Valero? Si è sempre allenato, a volte anche ha fatto allenamenti aggiuntivi per recuperare, sarà disponibile per la partita di domani"

"Tutte le partite sono importanti, contro il Chievo sarà molto difficile. Firenze è una citta speciale, mi auguro che la mia squadra possa essere l'emblema di questa bellissima città. Abbiamo bisogno di vincere, lavoriamo ogni giorno per migliorarci. Sarà una partita difficile, dobbiamo essere bravi a non abbassare mai la tensione per vincere"

"Chiesa titolare anche domani? Chi si allena con noi può giocare titolare sempre, anche domani. Dipende dalla settimana e dalle caratteristiche dell'avversario. Chiesa ha dei valori straordinari"

"Un mio incontro con i tifosi? Li ho sempre incontrati e visti, importante ci sia sempre educazione e rispetto da entrambe le parti. Quest'estate sono stati fantastici, ad agosto invece di essere al mare erano 10 mila qui con noi, loro sono l'anima della Fiorentina"