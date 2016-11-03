Sousa: "Ilicic fondamentale, se gira lui gira la Fiorentina. Ci serve il carattere per vincere ancora"

Se vogliamo giocare con le due punte servono altri giocatori. Cristóforo può giocare trequartista

Le parole di Paulo Sousa a Sky dopo la vittoria per tre a zero contro lo Slovan Liberec: "Abbiamo sempre fatto vedere il nostro lavoro anche quando non c'erano i risultati, stiamo mettendo in pratica i nostri principi di gioco. Se siamo partiti lenti è anche perché ci sono stati tanti giocatori nuovi che avevano bisogno di inserirsi. L'Europa League ci sta servendo molto anche per inseririe e far giocare tutti quelli che hanno giocato meno. Cristóforo? Abbiamo bisogno di un certo tipo di caratteristiche nel nostro calcio di attacco, lo stiamo cercando di inserire nella posizione a ridosso della punta e si sta inserendo davvero bene. Per giocare sempre con due punte abbiamo bisogno anche di altri giocatori. Stiamo lavorando anche sulle due punte. Ilicic per noi è fondamentale, quando sta bene per noo diventa importante, se gira lui gira la squadra. Possiamo crescere ancora tanto, abbiamo bisogno di carattere"