Sousa: "Ho fatto il pesce d'aprile e l'ho fatto bene perchè ci avete creduto. Saponara fuori perchè..."

Kalinic sarà da valutare. Era la partita di Ilicic. Per quanto riguarda Saponara, ecco perché non l'ho schierato" le parole di Sousa a Mediaset

Paulo Sousa ha parlato dopo la vittoria contro il Bologna a Mediaset Premium, ecco le sue parole:

“Siamo stati consistenti dall’inizio alla fine, potevamo vincere con un risultato un po’ più ampio. Le voci sul futuro? La squadra ha sempre cercato di vincere, che ha voglia di continuare a crescere. I risultati positivi ci danno fiducia, speriamo sia così fino alla fine. Il pesce d’aprile? Se ci avete creduto vuol dire che l’ho fatto bene. Abbiamo avuto più opportunità da gol, sappiamo creare, lavoriamo per questo, la squadra è stata consistente. Kalinic? Valuteremo, ma credo si tratti di una botta. Saponara out? L’ho lasciato fuori per scelta tecnica, Ilicic ha delle caratteristiche che preferivo per questa partita”.