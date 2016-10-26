Sousa e il grande regalo e attestato di fiducia alla squadra

Una scelta non nuova per la Fiorentina ma anomala per il campionato italiano

Come riportato dal Corriere Fiorentino oggi in edicola l'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa per la partita contro il Crotone ha voluto ha voluto fare un piccolo regalo allo spogliatoio viola, non è la prima volta che accade, infatti la squadra alla vigilia della partita contro il Crotone non è andata nel solito ritiro pregara ma tutti i calciatori sono stati liberi di passare la notte prima del match e questa mattina in piena libertà e in compagnia della loro famiglia, senza controlli o pressioni di ogni genere. Si ritroveranno all'ora si pranzo al centro sportivo per pranzare insieme e iniziare a studiare la partita di questa sera, solo allora Paulo Sousa svelerà la formazione. Una scelta anomala in Italia, dove è quasi un dogma il ritiro in qualche albergo prima della gara.