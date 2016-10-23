Sousa: "Giocatori perfetti, rimonta di carattere, oggi avevamo il fuoco dentro"

Non è stato facile rimontare dopo essere andati sotto, il modulo non conta

Dopo la vittoria per 3-5 della Fiorentina a Cagliari ha parlato Paulo Sousa, queste le parole del tecnico viola:

A Mediaset: "Sono contento: non solo per il numero di gol, ma anche per la qualità. E soprattutto per una rimonta del genere in trasferta, che ci deve dare una spinta. Non dobbiamo abbassare l'intensità, quando lo facciamo contro squadre così brave sulle palle inattive rischiamo di soffrire. La squadra ha reagito bene, mantenendo il fuoco che avevamo nella preparazione della gara. I ragazzi hanno capito alla perfezione, ed abbiamo fatto dei gol davvero belli. Non è importante il modulo, ma le dinamiche di interpretazione dei giocatori. Abbiamo preso una buona decisione, scegliendo questi giocatori, che ci permettevano di costruire servendo l'uomo libero e cercando la verticalizzazione in velocità. Siamo stati davvero concreti".



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