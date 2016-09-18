Sousa: "Fortunati nella vittoria, a tratti è stata grande Fiorentina. Bernardeschi va aiutato"

Sanchez ha caratteristiche che ci mancavano ed è bravo in tanti fasi, è molto importante per noi

Queste le parole di Paulo Sousa dopo la vittoria contro la Roma a Sky e alla Rai

A Sky: "Svolta dopo le critiche? Le critiche ci sono e ci saranno sempre se i risultati non vengono, abbiamo vinto meritatamente. Oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi e abbiamo messo in difficoltà la nostra difesa che si è comportata alla grande. Sanchez è un giocatore molto importante per noi in un campionato molto fisico come la serie A, gioca bene sia nei passaggi che in impostazione e nei calci da fermo è pericoloso, ci serve tantissimo. Bernardeschi? Ha grande talento, dopo l'europeo l'ho chiamato per ribadirgli quanto è importante per noi e oggi ha fatto molto bene"

Rai: "Per la grande voglia di vincere abbiamo sbagliato tanti passaggi, sia noi che la Roma abbiamo cercato di vincerla. Noi siamo stati fortunati nel vincere la gara. Bernardeschi? È un ragazzo in cui puntiamo tutti tantissimo, bisogna aiutarlo tutti, anche lo spogliatoio. Stiamo crescendo nel gioco e tutta la squadra sta facendo meglio. Cerchiamo sempre di giocare a calcio palla a terra utilizzando anche il portiere che per noi è importantissimo nei gioco con i piedi. Nel primo tempo ci è mancato l'ultimo passaggio. A tratti la squadra è stata grande al suo massimo livello contro una grande squadra come la Roma"