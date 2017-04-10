Sousa potrebbe finire ad essere il nuovo allenatore della Roma

Il tecnico portoghese della Fiorentina è finito nella lista di pretendenti alla panchina della Roma

Secondo quanto riportato da Repubblica, Paulo Sousa sarebbe nella lista di James Pallotta, proprietario della Roma, per la panchina giallorossa. Ormai è scontato l'addio di Luciano Spalletti alla capitale così che il tecnico portoghese della Fiorentina potrebbe anche finire ad allenare Totti e compagni.