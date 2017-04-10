Labaro Viola

Sousa potrebbe finire ad essere il nuovo allenatore della Roma

Il tecnico portoghese della Fiorentina è finito nella lista di pretendenti alla panchina della Roma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2017 12:10
Sousa potrebbe finire ad essere il nuovo allenatore della Roma - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Sousa
Roma
Condividi

Secondo quanto riportato da Repubblica, Paulo Sousa sarebbe nella lista di James Pallotta, proprietario della Roma, per la panchina giallorossa. Ormai è scontato l'addio di Luciano Spalletti alla capitale così che il tecnico portoghese della Fiorentina potrebbe anche finire ad allenare Totti e compagni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok