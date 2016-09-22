Sousa e quelle parole di agosto che adesso rappresentano una salvezza per la Fiorentina

Sousa sembra aver imparato la lezione. Dietro questa scelta c'è stato un "suggerimento" di Corvino?

Era ancora il ritiro della squadra viola a Moena in Trentino e l'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa fece capire a chiare lettere che sarebbe stato un inizio totalmente diverso rispetto allo scorso anno: "Quest'anno abbiamo scelto di fare una preparazione atletica totalmente diversa rispetto allo scorso anno, all'inizio saremo pesanti, in questo modo non arriveremo così fiacchi al finale di stagione". Queste parole di Sousa risalgono al mese di agosto, la Fiorentina si allenava e annaspava in amichevole, il tecnico portoghese rivelò la preparazione che stava svolgendo la squadra. All'origine di questa scelta forse anche un richiamo di Pantaleo Corvino dopo le figuracce finali dello scorso anno.

Adesso la Fiorentina ha iniziato il campionato e sembra non avere la brillantezza fisica giusta, in contrario però i punti fatto non sono affatto da buttare con la vittoria casalinga contro la Roma che rappresenta un gioiello in questo inizio di stagione, quattro gare e sette punti in classifica, considerando che si è già incontrata la Juventus allo Stadium è un bottino non di poco valore.

Questo dato è il vero appiglio per la Fiorentina e i suoi tifosi, la squadra viola soprattutto sotto il profilo fisico e del gioco sta annaspando e non poco, ma le cose di qui in avanti possono solo migliorare...

Flavio Ognissanti