Sousa: "Dominato la gara, i tifosi possono protestare. Ecco perché ho tolto Bernardeschi"

Chiesa è un esempio per tutti. Oggi abbiamo meritato di vincere perché abbiamo dominato la gara" così Paulo Sousa a fine partita

Dopo la vittoria al 90' contro il Cagliari ha parlato a Paulo Sousa, queste le sue parole:

A Mediaset: "Sia noi che il Cagliari avremmo meritato la vittoria, loro hanno creato delle occasioni da gol, ma noi siamo stati bravi e siamo stati premiati. La contestazione? Cercheremo di evitarla, lo spirito dei ragazzi è giusto, cercano sempre di onorare la maglia. I tifosi hanno tutto il diritto di esprimere la loro insoddisfazione come vogliono. Abbiamo preso dei rischi in alcune parti del campo, noi siamo stati più equilibrati. Nel secondo tempo abbiamo dominato la gara"

A Sky: "Ho tolto Bernardeschi perché nel secondo tempo era calato dopo un grande primo tempo in cui mi era piaciuto tanto e in fase di copertura sarebbe stato inutile. Badelj garantiva più copertura e in quel momento mi serviva quello. Chiesa è un grande, un esempio per tutti. Abbiamo meritato questa vittoria"