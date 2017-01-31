Sousa: "Corvino sapeva i nostri difetti. Forse gioca Sportiello. Saponara non è ancora pronto"

Kalinic sarà da valutare, così come Tatarusanu. Prima del mercato ho parlato con Corvino e gli ho detto..." così Sousa alla vigilia del recupero con il Pescara

Alla vigilia del recupero di mercato tra Fiorentina e Pescara ha parlato in conferenza stampa Paulo Sousa, queste le sue parole:

"Per vincere dobbiamo giocare al meglio e mettere in campo tutte le qualità che abbiamo. Sportiello? Se Tatarusanu non ce la farà, toccherà a Marco. Ancora non ho parlato con i medici”

Su Saponara: “Non è ancora in condizione di allenarsi, cercheremo di integralo al più presto possibile all’interno delle dinamiche del nostro gioco”.

Su Kalinic: “Ha avuto una piccola situazione dopo la Juve, l’abbiamo recuperato, poi nell’ultima partita ha sofferto. Oggi lo valuteremo di nuovo”.

Su Chiesa: “Ha avuto una distorsione, ha giocato tante partite, lo aiuteremo a recuperare”.

Sul Pescara: “I rischi ci sono, quando non vinci vieni sempre criticato. Nella prima parte della stagione mi piaceva il gioco proposto da Oddo. Poi nelle ultime partite hanno creato tanto ma non hanno vinto. Domani dobbiamo spingere e approfittare delle lori difficoltà in difesa”.

Sugli obiettivi: “Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, il nostro lavoro è volto a questo”.

Sul mercato: “Noi cerchiamo di essere competitivi, sappiamo che ci sono squadre più attrezzate di noi. Ho parlato con Corvino, spiegandogli in quali ruoli dovevamo essere più competitivi, poi è stata, e sarà, la società a prendere le decisioni. Se mi manca un giocatore? No, ne ho più di undici”.

Sulla difesa: “I difensori non sono gli unici che devono difendere. Tutta la squadra deve aiutare chi sta dietro”.