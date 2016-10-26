Sousa: "Complimenti al Crotone, ci abbiamo provato. Il tempo ha condizionato"

Le parole di Paulo Sousa al termine di Fiorentina-Crotone

Al termine della gara tra Fiorentina e Crotone è intervenuto il tecnico lusitano della Fiorentina, Paulo Sousa. Ecco le sue dichiarazioni:

"Nonostante tutte le difficoltà siamo stati sempre in gara, abbiamo cercato di vincere la partita, e abbiamo cercato di giocare in profondità tra gli spazi, abbiamo tentato di segnare più volte le occasioni ci sono state. Il Crotone è stato bravo e ha approfittato di tutte le condizioni di questa gara, i miei complimenti a loro. Noi abbiamo lottato contro il maltempo e il cronometro, e ovviamente un avversario tosto che si è difeso in tutti i modi a loro possibili".