Sousa: "Cerchiamo sempre di vincere, dovevamo arrivare primi e lo abbiamo fatto. Non ho dubbi su Chiesa, farà carriera"

L'ingresso di Borja Valero ha portato qualità e freschezza al nostro sito gioco, il sorteggio andrà bene" cosi Paulo Sousa in sala stampa dopo la partita

Dopo Qarabag - Fiorentina ha parlato il tecnico della squadra viola Paulo Sousa, queste le sue parole" Scendiamo sempre in campo per vincere le partite. Ho fatto i complimenti al Qarabag perché ha messo in campo voglia e determinazione e fatto una bella partita. La squadra arriva da un buon periodo, era un obiettivo nostro arrivare primi nel girone. La squadra sta continuando a consolidare tutto il buono che sta facendo. Il gol di Chiesa? Tutti i giocatori lavorano al massimo per arrivare a fare una carriera di livello, sono contento per lui perché è un ragazzo sul quale non ho dubbi, sta facendo il suo percorso. Il sorteggio? Sono sicuro che andrà tutto bene e non ci saranno sorprese. L'ingresso di Borja ci ha portato qualità e freschezza al nostro gioco, Borja conosce bene i tempi di questa squadra" conclude Paulo Sousa.