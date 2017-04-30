Sousa boccia Bernardeschi, prima lo lascia in panchina, poi gli preferisce il 98 Mlakar

Prima bocciato dal primo minuto, poi tenuto fermo in panchina vedendosi scavalcato anche dal centravanti della primavera Mlakar

In conferenza stampa lo aveva difeso ed elogiato, dicendo che ormai era maturo. Poi il giorno successivo prima lo boccia poi non lo fa nemmeno scendere in campo preferendo addirittura il 98 Mlakar, attaccante della primavera viola, come terzo ed ultimo cambio. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi, che ormai Sousa oggi ha praticamente umiliato con la panchina e negando lui l'ingresso in campo nella sconfitta imbarazzante contro il Palermo. Chissà come l'avrà presa il numero dieci della Fiorentina...