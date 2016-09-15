Sousa: "Bernardeschi confuso non solo in campo. Badelj è fondamentale per me e per la squadra"

È arrivato per ultimo è non è al meglio, dobbiamo aiutarlo. Le due punte...

Ha parlato Paulo Sousa alla fine di Paok - Fiorentina. Queste le sue parole del tecnico viola a Sky:

"Le due punte? Ci stiamo lavorando da Moena, potrebbe essere una soluzione importante per noi. Ma per giocare così dobbiamo trovare equilibrio. Badelj? Sta crescendo molto e la squadra ne beneficia, per me lui è assolutamente indispensabile per quello che facciamo. Oggi è stato quasi perfetto. Bernardeschi? Non ha giocato perché è confuso dentro e fuori dal campo, è arrivato per ultimo è ancora non è al meglio. Lo scorso anno si è messo a disposizione della squadra, è un ragazzo di grande talento. Problemi di ruolo? Non posso dirlo ma bisogna aiutarlo a farlo rendere al massimo"