Sousa: "Sono arrivato qui da turista e adesso Firenze è la mia città. Orgoglioso di essere fiorentino"

Sousa riceve il Torrino d'oro: "Il popolo dei tifosi viola è straordinario, ironico e vivace, mi ha fatto stare subito bene

Questa sera a San Frediano (Fi) ha ricevuto il premio del Torrino d'oro il tecnico viola Paulo Sousa, queste le sue parole: "Sono arrivato qui alla Fiorentina lo scorso anno e subito mi sono trovato benissimo. In questa città sono arrivato da turista, adesso ho il piacere di viverla a pieno tutta, di vivere la bellezza di Firenze. I fiorentini per me sono fantastici, hanno un umore ed una vivacità così importanti che mi hanno fatto sentire subito bene. È per me un motivo di vanto e di orgoglio essere qui, un onore ricevere questo premio nella vostra, ma da oggi direi "nostra" bellissima citta di Firenze".