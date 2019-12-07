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Sottil Sr: "Torino-Fiorentina partita fondamentale per entrambe. Riccardo? Sensazione bellissima vederlo in A"

Cosi è intervenuto a toronews.net l'ex di Torino e Fiorentina Andrea Sottil: "Gara molto delicata per entrambe. Il Torino è però una squadra consolidata da anni, la Fiorentina arriva da una rivoluzion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 18:51
Sottil Sr: "Torino-Fiorentina partita fondamentale per entrambe. Riccardo? Sensazione bellissima vederlo in A" -
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Cosi è intervenuto a toronews.net l'ex di Torino e Fiorentina Andrea Sottil: "Gara molto delicata per entrambe. Il Torino è però una squadra consolidata da anni, la Fiorentina arriva da una rivoluzione. Il Toro è in difficoltà, era partito con ambizioni importanti. Dopo la vittoria con il Genova ora i granata hanno bisogno di avere continuità nei risultati ma anche la Fiorentina ha serio bisogno di punti. Partita fondamentale per entrambe. Mio figlio Riccardo? Sensazione bellissima vederlo giocare in Serie dopo tanto sacrificio".

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