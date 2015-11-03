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Notizie Sottil Sr Fiorentina
Sottil Sr.: "Sogno un giorno di allenare mio figlio Riccardo. Mi ispiro a Simeone. Ecco perché.. "
13 dicembre 2019 13:55
Sottil Sr: "Torino-Fiorentina partita fondamentale per entrambe. Riccardo? Sensazione bellissima vederlo in A"
07 dicembre 2019 18:51
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