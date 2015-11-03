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Notizie Sottil Sr Fiorentina

Sottil Sr.: "Sogno un giorno di allenare mio figlio Riccardo. Mi ispiro a Simeone. Ecco perché.. "

13 dicembre 2019 13:55

Sottil Sr: "Torino-Fiorentina partita fondamentale per entrambe. Riccardo? Sensazione bellissima vederlo in A"

07 dicembre 2019 18:51

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