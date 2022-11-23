Sottil si è operato all'ernia, l'annuncio: "Operazione riuscita, pronto per tornare più forte di prima"

Nel primo pomeriggio è arrivata la decisione del giocatore di procedere con l'operazione per superare l'infortunio e tornare a disposizione il prima possibile

L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha postato pochi minuti fa una foto tramite il proprio profilo Instagram dove rassicura tutti sull'esito dell'operazione. Nel corso del pomeriggio, infatti, si era diffusa la notizia che il giocatore della Fiorentina avesse preso la decisione dell'operazione per risolvere i problemi che hanno frenato il suo inizio di stagione: l'intervento è avvenuto subito e assolutamente riuscito come fa sapere lo stesso Sottil.

Di seguito la foto postata dal calciatore

L'ASSE FIRENZE SALERNO POTREBBE ACCENDERSI IN VISTA DI GENNAIO

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