Sottil? Ora o mai più. A giugno salvo sorprese arriverà l’addio con la Fiorentina 

Riccardo Sottil si ritrova perso in questa nomea che ormai, a 25 anni, sembra anche fuori luogo. Il tempo passa e Sottil rimane sempre lo stesso. In questa stagione i numeri sono pietosi, con soltanto due gol in tre giorni tra Salernitana e Parma (in coppa Italia) con tanto di esultanza polemica nei confronti dei tifosi. La pazienza sembra essere arrivata al limite, partendo da quella dei tifosi passando poi per Vincenzo Italiano, deluso dal rendimento del giocatore. Pradè ha sempre puntato su di lui, ma adesso le possibilità di riscatto sono davvero limitate: a giugno, se le cose non dovessero cambiare drasticamente, sarà addio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

