Sottil esulta: “Prestazione ottima, potevamo chiuderla. Radu bravo a negare il mio gol, ho fatto assist”

Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni della Fiorentina dopo il fischio finale della partita contro la Cremonese, queste le sue parole:

“Era importante partire con il piede giusto e con i tre punti davanti ad uno stadio gremito anche se il gol è arrivato in modo rocambolesco al 90 ma è sempre bello vincere. Oggi la prestazione è stata ottimo, abbiamo creato, abbiamo giocato e fatto le cose che ci ha chiesto il mister, potevamo chiuderla con 2/3 occasioni, peccato. Ho avuto alcune occasione dove potevo far gol, il portiere è stato bravo, sono contento di aver fatto assist a Luka per il suo primo gol, spero ne faccia tanti altri. Il mister era contento, ci chiede di non abbassare la testa qualsiasi cosa succeda in campo, abbiamo avuto reazione, alla fine siamo stati premiati. Adesso altra partita, l’Europa è cosi, importante il recupero, occasione importante per noi”

