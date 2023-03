Sottil dopo i cinque mesi di stop potrebbe tornare in campo per mettere minuti nelle gambe

Vittoria e martedì di “festa”: per far tirare un po’ il fiato al proprio gruppo, atteso adesso da cinque partite in quindici giorni tra campionato e Conference League. Vincenzo Italiano ha concesso un giorno di riposo nonostante il Milan arrivi già sabato a Firenze. Quindi, da oggi ogni allenamento e ogni attimo possibile sarà dedicato alla preparazione della sfida ai rossoneri campioni d’Italia. E non è solo il 3-0 del “Bentegodi” a dare nuova fiducia al tecnico viola, confortato anche dalla possibilità di avere tutta la rosa a disposizione, compreso Milenkovic che era in panchina a Verona, e compreso Sottil che è di nuovo una risorsa a tutti gli effetti per la Fiorentina: improbabile che l’esterno cresciuto nel settore giovanile possa essere in campo dal primo minuto dopo oltre cinque mesi di assenza, però adesso davvero inizia un nuovo percorso per lui. Di formazione, comunque, se ne riparlerà non prima di venerdì e della rifinitura: le scelte non mancano e quello conta per Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

