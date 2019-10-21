Sottil: "Costruite tante occasioni. Mi trovo bene nel ruolo, contro la Lazio sarà un big match"

Dopo il pareggio contro il Brescia in mixed zone ha parlato anche Riccardo Sottil: "Abbiamo dimostrato anche oggi che la squadra c'è, costruendo tante occasioni. Il tiro di Castrovilli? Non l'ho vista...

Dopo il pareggio contro il Brescia in mixed zone ha parlato anche Riccardo Sottil: "Abbiamo dimostrato anche oggi che la squadra c'è, costruendo tante occasioni. Il tiro di Castrovilli? Non l'ho vista bene, sembra che sia rimbalzata su Vlahovic. Situazione personale? E' chiaro che un giocatore vorrebbe essere sempre in campo ma sono contento di quello che sto facendo. Ruolo? Il mister mi sta provando a tutta fascia da un mese e mi ci ritrovo. La prossima contro la Lazio? Sarà un big match, lo prepareremo al meglio".