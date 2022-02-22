Sospiro di sollievo dal centro sportivo, Terraciano e Torreira si sono allenati con il gruppo

Pietro Terraciano e Lucas Torreira tornano ad allenarsi in gruppo in vista della trasferta di Reggio Emilia .

Possono tirare un sospiro di sollievo Vincenzo Italiano e tutti i tifosi della Fiorentina, che riabbracciano finalmente Lucas Torreira e Pietro Terraciano. Secondo quanto riportato infatti da Radio Bruno, i due calciatori hanno regolarmente svolto la seduta di allenamento insieme al resto del gruppo.

EX DS DEL BARCELLONA: ''VOLEVAMO VLAHOVIC GIA' DUE ANNI FA IN PRESTITO MA NON E'STATO POSSIBILE''

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