Labaro Viola

Sospiro di sollievo dal centro sportivo, Terraciano e Torreira si sono allenati con il gruppo

Pietro Terraciano e Lucas Torreira tornano ad allenarsi in gruppo in vista della trasferta di Reggio Emilia .

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2022 19:50
Sospiro di sollievo dal centro sportivo, Terraciano e Torreira si sono allenati con il gruppo - Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Radio
Torreira
Condividi

Sospiro di sollievo dal centro sportivo, Terraciano e Torreira si sono allenati con il gruppo

Possono tirare un sospiro di sollievo Vincenzo Italiano e tutti i tifosi della Fiorentina, che riabbracciano finalmente Lucas Torreira e Pietro Terraciano.  Secondo quanto riportato infatti da Radio Bruno, i due calciatori hanno regolarmente svolto la seduta di allenamento insieme al resto del gruppo.

EX DS DEL BARCELLONA: ''VOLEVAMO VLAHOVIC GIA' DUE ANNI FA IN PRESTITO MA NON E'STATO POSSIBILE''

https://www.labaroviola.com/ex-ds-barcellona-volevamo-vlahovic-gia-due-anni-fa-in-prestito-ma-non-e-stato-possibile/166602/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok