Sorteggio Europa League: l'Inter incontrerà il Francoforte, il Napoli contro il Salisburgo

La prima estratta è il Chelsea, che quindi giocherà in casa. La prima sfida sarà tra Blues e Dinamo Kiev. Inter seconda sorteggiata: per la formazione di Spalletti sfida all'Entracht Francoforte. Subi...

A cura di Redazione Labaroviola 22 febbraio 2019 13:06

The UEFA Europa League football cup is displayed prior to the draw for the round of 32 of the UEFA Europa League football tournament at the UEFA headquarters in Nyon on December 17, 2018. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should

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