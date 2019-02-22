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Sorteggio Europa League: l'Inter incontrerà il Francoforte, il Napoli contro il Salisburgo

La prima estratta è il Chelsea, che quindi giocherà in casa. La prima sfida sarà tra Blues e Dinamo Kiev. Inter seconda sorteggiata: per la formazione di Spalletti sfida all'Entracht Francoforte. Subi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2019 13:06
Sorteggio Europa League: l'Inter incontrerà il Francoforte, il Napoli contro il Salisburgo - The UEFA Europa League football cup is displayed prior to the draw for the round of 32 of the UEFA Europa League football tournament at the UEFA headquarters in Nyon on December 17, 2018. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should
The UEFA Europa League football cup is displayed prior to the draw for the round of 32 of the UEFA Europa League football tournament at the UEFA headquarters in Nyon on December 17, 2018. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo credit should
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La prima estratta è il Chelsea, che quindi giocherà in casa. La prima sfida sarà tra Blues e Dinamo Kiev. Inter seconda sorteggiata: per la formazione di Spalletti sfida all'Entracht Francoforte. Subito estratto anche il Napoli, che sfiderà il Salisburgo iniziando in casa il confronto. Anche l'Arsenal giocherà davanti ai propri tifosi l'andata: per i Gunners sfida al Rennes, che ha appena eliminato il Betis Siviglia. Di seguito gli ottavi sorteggiati:

Chelsea-Dinamo Kiev
Eintracht Francoforte-Inter
Dinamo Zagabria-Benfica
Napoli-Salisburgo
Valencia-Krasnodar
Siviglia-Slavia Praga
Arsenal-Rennes
Zenit San Pietroburgo-Villarreal

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