Sorteggio Europa League: l'Inter incontrerà il Francoforte, il Napoli contro il Salisburgo
La prima estratta è il Chelsea, che quindi giocherà in casa. La prima sfida sarà tra Blues e Dinamo Kiev. Inter seconda sorteggiata: per la formazione di Spalletti sfida all'Entracht Francoforte. Subi...
La prima estratta è il Chelsea, che quindi giocherà in casa. La prima sfida sarà tra Blues e Dinamo Kiev. Inter seconda sorteggiata: per la formazione di Spalletti sfida all'Entracht Francoforte. Subito estratto anche il Napoli, che sfiderà il Salisburgo iniziando in casa il confronto. Anche l'Arsenal giocherà davanti ai propri tifosi l'andata: per i Gunners sfida al Rennes, che ha appena eliminato il Betis Siviglia. Di seguito gli ottavi sorteggiati:
Chelsea-Dinamo Kiev
Eintracht Francoforte-Inter
Dinamo Zagabria-Benfica
Napoli-Salisburgo
Valencia-Krasnodar
Siviglia-Slavia Praga
Arsenal-Rennes
Zenit San Pietroburgo-Villarreal