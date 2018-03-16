Sorteggi Champions, piange la Roma che prende Messi, rivincita Juventus contro il Real Madrid?

Non è stato fortunato, il sorteggio per le squadre italiane. Anzi, è probabilmente andata come peggio non poteva. Andriy Shevchenko, che ha estratto le palline dall'urna di Nyon, ha pescato le due big...

Non è stato fortunato, il sorteggio per le squadre italiane. Anzi, è probabilmente andata come peggio non poteva. Andriy Shevchenko, che ha estratto le palline dall'urna di Nyon, ha pescato le due big spagnole per le nostre rappresentanti . Quindi replica della finale di Cardiff per la squadra bianconera, con prima gara a Torino e ritorno a Madrid, e sfida al Barcellona di Messi per i giallorossi di Di Francesco, che avranno almeno il ritorno in casa. E' andata decisamente meglio al Bayern Monaco, che pesca il Siviglia di Montella, mentre il City di Guardiola troverà sulla sua strada il Liverpool di Klopp, l'allenatore che lo mette più in crisi (lo ha battuto anche in questa Premier).

Questi i verdetti delle palline di Nyon, estratte da Andriy Shevchenko (la prima squadra gioca l’andata in casa): Barcellona-Roma, Siviglia-Bayern, Juve-Real Madrid, Liverpool-Manchester City.L'andata dei quarti di Champions si giocherà martedì 3 e mercoledì 4 aprile; il ritorno, martedì 10 e mercoledì 11.