Sorpresa Batistuta, al Franchi per seguire l'allenamento della Fiorentina. Pioli e la squadra a colloquio...

Come testimonia la Fiorentina, sui suoi profili fb e twitter, Gabriel Omar Batistuta ha deciso di fare una sorpresa alla Fiorentina, seguendo l'allenamento odierno al Franchi insieme a Giancarlo Antog...

Come testimonia la Fiorentina, sui suoi profili fb e twitter, Gabriel Omar Batistuta ha deciso di fare una sorpresa alla Fiorentina, seguendo l'allenamento odierno al Franchi insieme a Giancarlo Antognoni. Il Re Leone si è intrattenuto molto con Pioli e con la squadra. Il club viola, a tal proposito, ha postato una foto che ritrae Batigol e l'unico dieci, scrivendo "La storia viola in campo".