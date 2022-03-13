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Soriano non ci sta: ''Se avessi segnato quel gol al primo minuto sarebbe stata un'altra gara''

Roberto Soriano mostra tutto il suo rammarico per l'occasione da gol non trasformata nella prima frazione di gioco.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 16:19
Soriano non ci sta: ''Se avessi segnato quel gol al primo minuto sarebbe stata un'altra gara'' -
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Non nasconde il rammarico Roberto Soriano, che nel dopo partita ripensa all'occasione dei primi minuti che poteva cambiare l'inerzia del match. Queste le sue parole:

“Se avessi segnato quel gol al primo minuto sarebbe stata un’altra gara e se ci penso sto ancora male - le sue parole - Mi manca il gol, ma cerco comunque di dare tutto. Peccato perché oggi la gara è iniziata bene: abbiamo sofferto il giusto poi è arrivata un’altra occasione con Orsolini, ma con l’espulsione la partita si è fatta dura.

Abbiamo passato un periodo non fortunato, ora ci siamo ripresi e le prestazioni ci sono sempre state. Oggi ci credevamo, ora recuperiamo le energie perché domenica ci aspetta una gara complicata in casa. Dobbiamo lavorare sulle nostre certezze e prepararci bene”.

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