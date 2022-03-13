Soriano non ci sta: ''Se avessi segnato quel gol al primo minuto sarebbe stata un'altra gara''

Roberto Soriano mostra tutto il suo rammarico per l'occasione da gol non trasformata nella prima frazione di gioco.

Non nasconde il rammarico Roberto Soriano, che nel dopo partita ripensa all'occasione dei primi minuti che poteva cambiare l'inerzia del match. Queste le sue parole:

“Se avessi segnato quel gol al primo minuto sarebbe stata un’altra gara e se ci penso sto ancora male - le sue parole - Mi manca il gol, ma cerco comunque di dare tutto. Peccato perché oggi la gara è iniziata bene: abbiamo sofferto il giusto poi è arrivata un’altra occasione con Orsolini, ma con l’espulsione la partita si è fatta dura.

Abbiamo passato un periodo non fortunato, ora ci siamo ripresi e le prestazioni ci sono sempre state. Oggi ci credevamo, ora recuperiamo le energie perché domenica ci aspetta una gara complicata in casa. Dobbiamo lavorare sulle nostre certezze e prepararci bene”.

TORREIRA INFIAMMA IL FRANCHI, FINISCE 1-0 PER I VIOLA. LA FIORENTINA CONTINUA A SOGNARE

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