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Notizie Soriano Fiorentina

Soriano non ha dubbi: "La Fiorentina a livello di organico è sullo stesso livello di Bologna e Torino"

24 novembre 2023 08:36

Soriano: "Con la Fiorentina sarà una gara difficile, ma vogliamo la prima vittoria. Siamo carichi"

11 settembre 2022 14:24

Soriano non ci sta: ''Se avessi segnato quel gol al primo minuto sarebbe stata un'altra gara''

13 marzo 2022 16:19

Nazione, non c'è ancora l'allenatore ma la Fiorentina sonda il terreno per Soriano, Augello e Sensi

20 maggio 2021 09:41

Soriano: "Potevamo vincere contro una squadra in fiducia. È mancata la lucidità sotto porta"

03 gennaio 2021 17:01

Soriano multato dal Torino per aver messo mi piace a Ronaldo e Dybala dopo Torino-Juventus

20 dicembre 2018 14:40

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