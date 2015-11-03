Notizie Soriano Fiorentina

Soriano non ha dubbi: "La Fiorentina a livello di organico è sullo stesso livello di Bologna e Torino"
24 novembre 2023 08:36
Soriano: "Con la Fiorentina sarà una gara difficile, ma vogliamo la prima vittoria. Siamo carichi"
11 settembre 2022 14:24
Soriano non ci sta: ''Se avessi segnato quel gol al primo minuto sarebbe stata un'altra gara''
13 marzo 2022 16:19
Nazione, non c'è ancora l'allenatore ma la Fiorentina sonda il terreno per Soriano, Augello e Sensi
20 maggio 2021 09:41
Soriano: "Potevamo vincere contro una squadra in fiducia. È mancata la lucidità sotto porta"
03 gennaio 2021 17:01
Soriano multato dal Torino per aver messo mi piace a Ronaldo e Dybala dopo Torino-Juventus
20 dicembre 2018 14:40
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