Soriano multato dal Torino per aver messo mi piace a Ronaldo e Dybala dopo Torino-Juventus

I social network possono creare molti problemi e Roberto Soriano ne sa qualcosa, dopo essere finito nella bufera per due mi piace su Instagram. Nel mirino i like a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, im...

I social network possono creare molti problemi e Roberto Soriano ne sa qualcosa, dopo essere finito nella bufera per due mi piace su Instagram. Nel mirino i like a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, immediatamente successivi a Torino-Juventus. L’ex centrocampista della Sampdoria ha messo il mi piace alle fotografie degli attaccanti bianconeri, scatenando l’ira dei tifosi oltre che della società granata. Il Torino lo ha multato, nonostante Soriano si sia scusato con i tifosi tramite un post: «Chiedo scusa a tutti i tifosi per aver messo un like ad una foto per errore (dovuta alla velocità nello scorrere le pagine). Non voleva essere una provocazione, è stato solo uno sbaglio!! Scusate e forza Toro».