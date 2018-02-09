Sorella Bernardeschi: "Fiorentini adesso state muti che stiamo godendo, vi ha zittiti. I vostri fischi..."

La sorella di Federico Bernardeschi ha parlato attraverso in post su Facebook del gol di suo fratello contro la Fiorentina. Queste le sue parole:"Sei riuscito a trasformare i fischi in musica, hai bal...

La sorella di Federico Bernardeschi ha parlato attraverso in post su Facebook del gol di suo fratello contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sei riuscito a trasformare i fischi in musica, hai ballato con il pallone ai piedi. Sei riuscito a zittire uno stadio, sei un grande fratello!!! Cari fiorentini, mi dispiace per voi ma come sempre ha dimostrato l'uomo e il calciatore che è. E ora tutti muti che stiamo godendo e non poco".