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Sorella Bernardeschi: "Fiorentini adesso state muti che stiamo godendo, vi ha zittiti. I vostri fischi..."

La sorella di Federico Bernardeschi ha parlato attraverso in post su Facebook del gol di suo fratello contro la Fiorentina. Queste le sue parole:"Sei riuscito a trasformare i fischi in musica, hai bal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2018 23:07
Sorella Bernardeschi: "Fiorentini adesso state muti che stiamo godendo, vi ha zittiti. I vostri fischi..." -
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La sorella di Federico Bernardeschi ha parlato attraverso in post su Facebook del gol di suo fratello contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sei riuscito a trasformare i fischi in musica, hai ballato con il pallone ai piedi. Sei riuscito a zittire uno stadio, sei un grande fratello!!! Cari fiorentini, mi dispiace per voi ma come sempre ha dimostrato l'uomo e il calciatore che è. E ora tutti muti che stiamo godendo e non poco".

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