“Sono pronto, aspetto l’occasione”: Dodo scalpita sui social, rientro in campo sempre più vicino?

Nonostante abbia già dichiarato questo sui social da diverse settimane, sembra che il ritorno in campo di Domilson Dodo sia abbastanza vicino. Il difensore della Fiorentina, che si è infortunato al crociato del ginocchio lo scorso settembre, ha ripreso da un po’ di tempo ad allenarsi, in maniera graduale, con il gruppo squadra e continua a inviare messaggi di incoraggiamento ai tifosi.

Al termine dell’allenamento di oggi al Viola Park, ha pubblicato una storia scrivendo: “Sono pronto, le gambe aspettano il passaggio, ora aspetto l’occasione“.

Non si capisce bene cosa abbia voluto dire con “le gambe aspettano il passaggio” ma forse non è lontano il momento per il suo ritorno in campo.

