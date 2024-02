Nico spinge, vuole essere titolare domenica, Italiano spera: lo staff lo valuta giorno per giorno

La volontà di Nico Gonzalez è chiara, domenica ci vuole essere lui a guidare l’attacco viola dal primo minuto. Da capire se sarà della stessa opinione Vincenzo Italiano che ha bisogno sì dell’argentino, ma che si deve scontrare con un rientro non semplice. Il rigore sbagliato contro l’Inter ha lasciato delle scorie non indifferenti. Tanto che contro il Lecce, Nico Gonzalez è ripartito dalla panchina giocando meno rispetto a quanto è sceso in campo nella sera prima. Per questo motivo, lo staff viola sta valutando giorno dopo giorno le condizioni del calciatore. Nico Gonzalez spinge e Italiano spera, perché questa Fiorentina ha davvero bisogno di lui. Lo scrive il Corriere dello Sport.