"Sono innamorato di Firenze da quando sono arrivato. Casa mia. È un giorno speciale"

Dal nostro inviatoSalito sul palco di Piazza della Signoria, Gabriel Batistuta acclamato e emozionato, ha detto:"Mi fate piangere ragazzi. Grazie davvero. Firenze per me è la seconda casa, sono innamo...

Dal nostro inviato

Salito sul palco di Piazza della Signoria, Gabriel Batistuta acclamato e emozionato, ha detto:

"Mi fate piangere ragazzi. Grazie davvero. Firenze per me è la seconda casa, sono innamorato di Firenze da quando sono arrivato. È come se fosse casa mia. È un giorno speciale, non dormo da tre giorni perché stavo pensando a cosa dire, ma non c'è bisogno di dire niente: tutta questa gente parla da sola. Mi vogliono ancora di più di quando facevo gol, vivo la città più di quando giocavo. Racconto sempre in giro per il mondo quanto mi volete bene, oggi lo vedrà anche la mia famiglia a cui l’ho sempre raccontato e mai fatto vedere davvero. Oggi è il giorno giusto”

Queste le foto dell'arrivo sul palco di Batistuta