Sold out vicino per Fiorentina-Juventus: Firenze c'è, la prevendita continua a gonfie vele

Firenze è pronta a spingere la Fiorentina contro la Juventus in Coppa Italia

La compattezza di chi condivide ogni istante della giornata e lavora per lo stesso obiettivo sta facendo la differenza a Firenze. Intanto prosegue a gonfie vele la prevendita dedicata agli abbonati per la semifinale d'andata del 2 marzo, mentre inizierà venerdì la seconda fase. Il sold out pare dietro l'angolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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