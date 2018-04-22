Il sogno Europa sta sfuggendo di mano. Squadra stanca, e se molla anche Veretout..

Quando a metà del secondo tempo Ragusa fa secco Veretout con un dribbling che non dà scampo al francese. Che rimane a guardare il suo avversario che se ne va. In gergo si dice “sulle gambe”. Tradotto...

Quando a metà del secondo tempo Ragusa fa secco Veretout con un dribbling che non dà scampo al francese. Che rimane a guardare il suo avversario che se ne va. In gergo si dice “sulle gambe”. Tradotto vuol dire che la stanchezza ha avvolto i muscoli e tolto lucidità. Il risultato è stato evidente e tutto sommato ci poteva stare, anche perché la Fiorentina dopo la tragedia di Astori ha corso il doppio. A volte il triplo, per onorare il capitano. E nella settimana delle tre gare di fila, non ha avuto modo di rifiatare.

E così l’eroe di mercoledì scorso, autore di una tripletta tanto spettacolare quando amaramente inutile ai fini del risultato, si è battuto in mezzo al campo provando a rincorrere gli avversari e a costruire qualcosa di buono mentre il suo compagno di reparto Dabo volava fuori alla mezz’ora e Politano si inventata una perla con la quale avrebbe risolto un match davvero poco avvincente.

Soltanto tre giorni prima Veretout aveva incantato il Franchi con due calci piazzati perfetti e uno slalom da urlo in mezzo alla difesa biancoceleste. Un calo ci può stare, specie per lui che comunque ha fornito una prestazione sufficienti ed ha saltato soltanto una gara in stagione (a Genova contro la Samp). Adesso rimangono quattro gare di campionato, per credere in un obiettivo che sta sfuggendo di mano sul più bello. E a centrocampo è emergenza.

La Repubblica