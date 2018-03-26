Il sogno Europa nel nome di Astori: la Fiorentina ci crede, l'arma in più sarà Saponara

La Nazione in edicola oggi scrive che il sogno Europa, per la Fiorentina, è ancora possibile. Alimentata dall'esperienza maturata, la viola sta evitando gli errori del passato e sta rialzando la testa...

A cura di Redazione Labaroviola 26 marzo 2018 10:56

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara

Condividi