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Il sogno Europa nel nome di Astori: la Fiorentina ci crede, l'arma in più sarà Saponara

La Nazione in edicola oggi scrive che il sogno Europa, per la Fiorentina, è ancora possibile. Alimentata dall'esperienza maturata, la viola sta evitando gli errori del passato e sta rialzando la testa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 10:56
Il sogno Europa nel nome di Astori: la Fiorentina ci crede, l'arma in più sarà Saponara - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
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La Nazione in edicola oggi scrive che il sogno Europa, per la Fiorentina, è ancora possibile. Alimentata dall'esperienza maturata, la viola sta evitando gli errori del passato e sta rialzando la testa. Un salto di qualità collettivo compiuto nel nome di Davide Astori. E adesso, per arrivare all'obiettivo, emergono anche singoli che non avevano reso fino ad oggi: uno su tutti è Riccardo Saponara, che non decide ancora le gare da solo, ma sta dando qualità tra le linee.

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