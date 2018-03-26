Il sogno Europa nel nome di Astori: la Fiorentina ci crede, l'arma in più sarà Saponara
La Nazione in edicola oggi scrive che il sogno Europa, per la Fiorentina, è ancora possibile. Alimentata dall'esperienza maturata, la viola sta evitando gli errori del passato e sta rialzando la testa...
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2018 10:56
La Nazione in edicola oggi scrive che il sogno Europa, per la Fiorentina, è ancora possibile. Alimentata dall'esperienza maturata, la viola sta evitando gli errori del passato e sta rialzando la testa. Un salto di qualità collettivo compiuto nel nome di Davide Astori. E adesso, per arrivare all'obiettivo, emergono anche singoli che non avevano reso fino ad oggi: uno su tutti è Riccardo Saponara, che non decide ancora le gare da solo, ma sta dando qualità tra le linee.