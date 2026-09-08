"Soffriamo con voi quando la Fiorentina non va bene, ma si riprenderà col vostro amore"

Catherine Commisso ha emozionato la platea durante la premiazione al Torrino d’Oro, con un messaggio nel ricordo di Rocco Commisso e rivolto ai tifosi viola

Una serata all’insegna dell’affetto per Firenze e della Fiorentina, con Catherine Commisso protagonista di un momento particolarmente sentito. Durante la premiazione della società viola al Torrino d’Oro, la vicepresidentessa ha preso la parola davanti ai numerosi invitati alla cena, ricevendo un lungo applauso al termine del suo intervento.

Nel suo messaggio non è mancato il ricordo di Rocco Commisso e del legame speciale che il presidente viola ha costruito con Firenze e con la sua gente. Parole cariche di emozione, ma anche di fiducia per il futuro della squadra, nonostante un momento sportivo tutt'altro che semplice.

“Tanti auguri a voi tutti che siete qui con noi, il mio Rocco era sempre emozionato qui a Firenze perché vi voleva tanto tanto bene. Noi soffriamo con voi quando la squadra non va tanto bene ma pensiamo al futuro e pensiamo che la Fiorentina si riprenderà con tutto il vostro amore”.

Dalla sofferenza per i risultati alle speranze per il futuro, il filo conduttore del discorso è stato uno solo: l’amore per la Fiorentina e il rapporto profondo con Firenze. Un sentimento che, nelle parole della vicepresidentessa viola, resta il punto di partenza per guardare avanti con fiducia.