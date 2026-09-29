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Soda: "Kayode è un rimpianto della Fiorentina, è un ragazzo giovane che poteva crescere a Firenze"

L'ex allenatore di Kayode, Antonio Soda ha parlato ai microfoni del Pentasport dopo il suo esordio con gol con la maglia della Nazionale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2026 19:24
Soda: "Kayode è un rimpianto della Fiorentina, è un ragazzo giovane che poteva crescere a Firenze" -
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Ecco le parole di Antonio Soda ai microfoni del IlPentasport: "Kayode Aveva 16 anni quando l'ho allenato al Gozzano, era un bambino. La cosa che mi impressionava di lui era la velocità, era dappertutto. Giocava negli allievi e io decisi di portarlo in prima squadra, un salto non scontato, che si è poi rivelata la sua fortuna.

Oggi è cresciuto molto sia fisicamente che a livello di personalità. Io lo facevo giocare ala sinistra. La sua dote è quella che non molla mai e lotta fino alla fine.

Per me è un rimpianto per la Fiorentina, aveva davanti Dodò e la dirigenza ha preferito puntare sul brasiliano, però è un ragazzo giovane e poteva crescere. Poteva fare quello che ha fatto nel Brentford alla Fiorentina.

Mi aspettavo che andasse in Nazionale anche lo scorso anno e ci sarebbe arrivato anche se fosse rimasto a Firenze. Ieri ho rivisto il mio Kayode e stava pure per fare una doppietta".

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