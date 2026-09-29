Soda: "Kayode è un rimpianto della Fiorentina, è un ragazzo giovane che poteva crescere a Firenze"

L'ex allenatore di Kayode, Antonio Soda ha parlato ai microfoni del Pentasport dopo il suo esordio con gol con la maglia della Nazionale

Ecco le parole di Antonio Soda ai microfoni del IlPentasport: "Kayode Aveva 16 anni quando l'ho allenato al Gozzano, era un bambino. La cosa che mi impressionava di lui era la velocità, era dappertutto. Giocava negli allievi e io decisi di portarlo in prima squadra, un salto non scontato, che si è poi rivelata la sua fortuna.

Oggi è cresciuto molto sia fisicamente che a livello di personalità. Io lo facevo giocare ala sinistra. La sua dote è quella che non molla mai e lotta fino alla fine.

Per me è un rimpianto per la Fiorentina, aveva davanti Dodò e la dirigenza ha preferito puntare sul brasiliano, però è un ragazzo giovane e poteva crescere. Poteva fare quello che ha fatto nel Brentford alla Fiorentina.

Mi aspettavo che andasse in Nazionale anche lo scorso anno e ci sarebbe arrivato anche se fosse rimasto a Firenze. Ieri ho rivisto il mio Kayode e stava pure per fare una doppietta".