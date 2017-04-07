Sliding doors: il Sassuolo si prende Prandelli per il post DiFra

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Sassuolo sarebbe pronto a stringere per Cesare Prandelli come tecnico del post Di Francesco. L'attuale allenatore è fortemente corteggiato proprio dalla...

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Sassuolo sarebbe pronto a stringere per Cesare Prandelli come tecnico del post Di Francesco. L'attuale allenatore è fortemente corteggiato proprio dalla Fiorentina - ex squadra di Prandelli - e dalla Roma. A giorni la situazione potrebbe avere l'accelerata decisiva.